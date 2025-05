Conflito político marca greve de professores do DF e prejudica alunos e famílias

A greve dos professores em Brasília destaca-se pela politização do debate. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, criticou a movimentação política envolvida. Em sessão na Câmara Legislativa, o deputado Gabriel Magno expressou sua opinião contrária às escolas cívico-militares e compartilhou seu número de WhatsApp para receber comentários dos alunos. A assessoria de Magno negou envolvimento em invasão de celular, mas não refutou suas críticas públicas às instituições.



