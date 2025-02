Conheça a trajetória de jogadores que foram revelados no DF e conquistaram o Brasil Pioneiro no Candangão, Junior Brasília marcou época no futebol nacional ao ser transferido para o Flamengo

DF Record|Do R7 24/02/2025 - 21h16 (Atualizado em 24/02/2025 - 21h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share