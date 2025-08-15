Consumo fica proibido após desastre ambiental em córrego de Padre Bernardo

A montanha de lixo que desabou no lixão em Padre Bernardo (GO) resultou na contaminação do córrego Santa Bárbara, afetando também o Rio do Céu. Desde julho, cerca de 30% dos 42 metros cúbicos de resíduos foram removidos.



A Secretaria de Meio Ambiente utiliza 13 caminhões e retroescavadeiras para transportar o material até um reservatório preparado. "Esse solo aqui vai estar contaminado por muito tempo", afirmou um representante ambiental, destacando os desafios de recuperação.



Análises indicam a presença elevada de metais pesados na água dos corpos hídricos locais e o consumo está proibido por tempo indeterminado.



