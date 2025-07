Corpo de Bombeiros alerta para riscos no combate a incêndios

Um incêndio ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (30) em uma área rural próxima à BR-020. Moradores tentaram combater as chamas com baldes d'água, mas o Corpo de Bombeiros, ao avistar a fumaça, controlou o fogo rapidamente.



Em outra ocorrência no Núcleo Rural Casa Grande, 1.200 metros quadrados foram atingidos em 40 minutos. Jansen, proprietário rural no Lago Oeste (DF), destacou a importância da limpeza nas propriedades para prevenir incêndios. Os bombeiros recomendam não tentar apagar as chamas sem preparo e sempre acionar o 193 em caso de incêndios.



