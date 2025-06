Corpo de Bombeiros faz simulações de busca e salvamento no Lago Paranoá

O Corpo de Bombeiros realizou uma simulação de busca e resgate no Lago Paranoá, em Brasília, envolvendo nove militares e cinco embarcações, além de equipamentos de mergulho autônomo. Durante a operação, os bombeiros simularam o salvamento de banhistas, incluindo uma situação de suposto suicídio na JK, local considerado crítico para afogamentos. Neste ano, já ocorreram 20 afogamentos no local, um número preocupante comparado aos 62 registrados no ano anterior.



O aumento das ocorrências de afogamento nos fins de semana, especialmente com o consumo de álcool, é um desafio. Recomenda-se que idosos e crianças estejam sempre monitorados e identificados por pulseiras com o contato de responsáveis.



Evitar nadar sozinho e ter cautela após o consumo de álcool são passos essenciais para prevenir acidentes. Em caso de emergência, acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 é fundamental.







Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!