Corpo de Bombeiros reforça segurança no Lago Paranoá após aumento de afogamentos

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal intensificou o patrulhamento no Lago Paranoá após aumento nos casos de afogamento, com seis incidentes e três mortes registrados em abril. Duas embarcações realizam rondas nos principais pontos de banho com três militares e equipamentos de salvamento. O capitão orienta: evite álcool e drogas para diminuir riscos de afogamento, especialmente em crianças e idosos que requerem atenção constante. Em terra, cinco postos de monitoramento abrangem áreas críticas, como a Ponte JK e a Prainha do Lago Norte, promovendo a segurança dos banhistas.



