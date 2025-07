Cortina de fumaça resiste a PDOT que regulariza loteamentos

A revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) do Distrito Federal está em sua fase final, com a promessa de se tornar lei ainda este ano. Após intensos debates e participação pública significativa, a proposta visa facilitar a regularização fundiária em áreas como Santa Luzia e São Sebastião, impactando cerca de 20 mil famílias.



O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Vaz, destaca que o atraso na revisão beneficia irregularidades. A governadora em exercício, Celina Leão, reafirma o compromisso do governo com a regularização fundiária.



