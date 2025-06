CPI do Rio Melchior apura poluição e impactos de termoelétrica no DF

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Rio Melchior, instaurada na Câmara Legislativa do Distrito Federal, investiga os níveis de poluição do rio e os possíveis impactos da instalação de uma usina termoelétrica na região. A comissão já realizou visitas técnicas e pretende ouvir servidores da Adasa (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do DF) para esclarecer riscos ambientais e a possibilidade da morte do rio.



O engenheiro responsável técnico pelo projeto da termoelétrica também será ouvido. Entre as principais preocupações está o uso de poços para o resfriamento da usina, o que, segundo o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente), pode comprometer a vazão do rio e agravar a crise hídrica da região.



A deputada Paula Belmonte informou que, no dia 17, os membros da CPI participarão de uma audiência pública promovida pelo Ibama, que deverá apresentar um relatório oficial sobre o processo de licenciamento ambiental da usina. Além disso, os parlamentares farão uma nova visita técnica, desta vez a um abatedouro da região, marcada para o dia 7 de agosto.



Atualmente, uma decisão judicial suspende as outorgas concedidas para o funcionamento da usina, enquanto a apuração da CPI continua.



