Craques do Candangão: conheça os jogadores que estiveram entre os maiores campeões de Brasília

A segunda reportagem da série que celebra o Candangão BRB 2025 conta a história de jogadores que se destacaram no principal campeonato de futebol do Distrito Federal.