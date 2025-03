Crescimento do mercado de arte no Distrito Federal destaca artistas locais

O mercado de arte no Distrito Federal está em plena expansão, com artistas locais ganhando destaque. Bella Salvati é conhecida por suas pinturas contemporâneas, que variam de R$ 25 mil a 30 mil, tendo arrecadado R$ 100 mil reais em um leilão. Sua abordagem intuitiva para a arte, sem usar rascunhos, reflete sua criatividade única.



Omar Franco, por sua vez, trabalha com esculturas de aço, valorizadas por sua singularidade. O Distrito Federal possui três galerias formais, facilitando a visibilidade e venda dessas criações. Fernanda Leão, decoradora, investe em arte como legado para seus filhos, reconhecendo na arte um patrimônio para futuras gerações.



