Crimes como homicídio e roubos diminuíram no DF, mas fraudes aumentaram

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal divulgou nesta terça-feira (25) dados que apontam uma queda nos crimes violentos entre 2023 e 2024. Os homicídios reduziram em 12%, enquanto os feminicídios caíram 26%, e o latrocínio em 55%. Destaca-se que sete regiões administrativas não registraram assassinatos durante o período. Por outro lado, os crimes de fraudes e golpes aumentaram.



A secretaria enfatiza a importância do engajamento comunitário no combate à violência, além de novas estratégias contra a criminalidade digital em ascensão. O secretário Sandro Avelar também discutiu a reincidência criminosa e a situação das populações de rua, ressaltando a necessidade de apoio social e político.