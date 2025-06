Criminosos se passam por advogados para extorquir vítimas; entenda como o golpe funciona

Criminosos têm se passado por advogados para aplicar golpes, usando números falsos e informações verídicas como fotos e dados da OAB. As vítimas são abordadas com mensagens solicitando depósitos bancários sob pretextos fraudulentos, como cobrança de honorários ou falsas liberações judiciais.



A OAB-DF informou que 245 advogados tiveram seus dados clonados recentemente, gerando prejuízos acima de R$ 1 milhão. Em resposta, a OAB está formando parcerias com tribunais e lançou uma cartilha para precaução. A ordem dos advogados orienta as vítimas a consultarem os advogados por meios de comunicação usuais e registrarem boletins de ocorrência.



