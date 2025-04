Dados da educação 2024 mostram que matrículas no ensino básico diminuíram

O Censo Escolar de 2024, divulgado pelo Ministério da Educação, mostra uma queda de 0,4% nas matrículas da educação básica em mais de 179.300 escolas brasileiras, totalizando 47,1 milhões de alunos. Em contrapartida, o número de crianças em creches públicas e privadas aumentou 1,5%, alcançando 4,18 milhões.



A meta do governo federal é de 5 milhões de vagas em creches, o que ainda requer quase 900 mil novas matrículas. O Ministério da Educação enfatiza a importância do papel indutor e coordenador para atingir essas metas e destaca o esforço contínuo no desenvolvimento de políticas educacionais.



