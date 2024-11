Decisão do Tribunal de Contas do DF afeta articulações políticas para 2026 e futuro de Delmasso

Uma decisão do Tribunal de Contas do DF (TCDF) afetou as articulações políticas para as eleições de 2026, especialmente o ex-deputado Rodrigo Delmasso. O TCDF inabilitou Delmasso e outros dois ex-gestores da Secretaria do Trabalho por irregularidades em um contrato firmado quando ele era secretário no governo de José Roberto Arruda. A punição inclui a proibição de ocupar cargos públicos por cinco anos e uma multa de R$ 40 mil.

Embora a decisão tenha sido mais branda do que a sentença anterior, que o obrigou a devolver R$ 2 milhões aos cofres do GDF, Delmasso afirmou que recorrerá. Ele alega que não estava na Secretaria de Trabalho quando as irregularidades ocorreram, mas o TCDF confirmou que ainda cabe recurso, mantendo a obrigação de ressarcir os R$ 2 milhões.

Essa decisão tem implicações diretas nas articulações para 2026. Delmasso, que atualmente é secretário da Juventude do GDF, foi cogitado como possível vice de Celina Leão em uma chapa para o governo. O desfecho do processo pode afetar suas chances políticas nos próximos anos.