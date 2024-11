Decreto deve criar fórum permanente de negociação sobre segurança pública

A Casa Civil da Presidência da República tem nas mãos a minuta para um decreto que visa a criar uma linha direta entre as demandas da Segurança Pública do DF, o que deve facilitar as negociações entre o governo local e o Executivo federal a respeito das reivindicações das categorias. Quem traz os bastidores do assunto é o jornalista Vladimir Porfírio. Confira.