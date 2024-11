Defensoria Pública do DF lança cartilha para remover expressões racistas do cotidiano

A DPDF (Defensoria Pública do Distrito Federal) lançou uma cartilha para combater o racismo. O documento contém termos e expressões com cunho preconceituoso e discriminatório que devem ser excluídos do cotidiano. Entre eles, “mercado negro” e “serviço de preto”, que denotam comércio ilegal e tarefa malfeita, além de “pele da cor do pecado” –parece elogio, mas remete ao período colonial, em que mulheres negras eram violentadas pelos senhores de engenhos.