Denúncias apontam que concessionária do Mané Garrincha nunca pagou pelo uso do estádio

Denúncias contra a Arena Mané Garrincha revelam que a empresa responsável pela exploração nunca pagou pelo uso do estádio. Um termo aditivo no contrato de concessão de 2019 postergou o pagamento para 2027. O Tribunal de Contas do Distrito Federal investiga as receitas geradas de 2020 a 2027.



Irregularidades incluem a tentativa de implantar um mercado ilegalmente. Deputados, como Gabriel Magno (PT), buscam a anulação do contrato devido a estas irregularidades. Conforme declarou um integrante anônimo do Ministério Público, providências estão sendo tomadas para enfrentar o episódio.



