Depois de denúncia exclusiva da RECORD, CLDF suspende permissão à servidora de acumular cargo

A Câmara Legislativa do Distrito Federal suspendeu a autorização de uma servidora, Raquel Matos, para acumular o trabalho na CLDF com um mandato de vereadora em Lagoa Grande, Minas Gerais. A decisão veio em resposta a denúncias de uso indevido do home office.



Novas regras foram implementadas, incluindo exigências de relatórios de produtividade e controle de metas, para regularizar o teletrabalho e evitar abusos por servidores, especialmente durante campanhas eleitorais fora de Brasília. Segundo Wellington Luís, presidente da Câmara, a reformulação das normas é prioridade moral da gestão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!