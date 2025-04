Deputados distritais aprovam orçamento de R$ 35 milhões para o programa Jovem Candango

Os deputados distritais aprovaram um crédito de R$ 35 milhões para o programa Jovem Candango por unanimidade. O governo do Distrito Federal solicitou o aumento no orçamento que visa ampliar as vagas do projeto, atualmente atendendo quase 2 mil estudantes entre 14 e 22 anos em situação de vulnerabilidade.



Os alunos recebem meio salário mínimo e benefícios como vale-transporte e vale-alimentação, além de férias, 13º salário e seguro de vida. Trabalham 4 horas diárias no contraturno escolar e participam de cursos profissionalizantes. O valor agora aguarda a sanção do governador Ibaneis Rocha.



