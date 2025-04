DER deve cumprir recomendações do MP para retirada de painéis de LED no DF

O MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) iniciou ações para combater a instalação ilegal de painéis de LED nas ruas. Durante audiência no MPDFT, o presidente do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Fauzi e Nacfur Junior, aceitou recomendações para remover os painéis em 90 dias e realizar nova licitação.



A decisão ocorreu após a operação policial "Faixa de Domínio", que afastou diretores do DER e destacou irregularidades. As medidas têm o objetivo de cumprir a legislação e evitar distrações perigosas para motoristas, sob risco de pena de prisão para o presidente do DER em caso de descumprimento.



