Desabamento de aterro sanitário em Padre Bernardo (GO) ameaça Rio Descoberto

Um aterro sanitário desabou na manhã desta quarta-feira (18) em Padre Bernardo (GO), Entorno do DF. Os resíduos caíram perto do rio Descoberto, levantando preocupações sobre contaminações na água e no solo. O aterro recebe lixo de municípios como Padre Bernardo e Cristalina, além de empresas particulares. A prefeitura acionou a Secretaria de Meio Ambiente para fiscalização. O Ministério Público de Goiás notificou as autoridades para providências. Ninguém ficou ferido no incidente.



