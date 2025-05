Detran-DF abre inscrições para curso gratuito de direção de veículos de emergência para mulheres

O Detran-DF está com inscrições abertas para um curso gratuito voltado para mulheres que desejam dirigir veículos de emergência. São 20 vagas disponíveis e as aulas começam em 26 de maio, pela manhã, na nova unidade do Detran localizada na quadra 913 Asa Sul (DF).



O curso tem duração total de 50 horas e a qualificação será registrada na carteira digital dos participantes. Podem se inscrever mulheres acima de 21 anos com CNH válida em qualquer categoria.



Para se inscrever, é necessário agendar o atendimento pelo portal de serviços do Detran e levar a habilitação no dia marcado. As inscrições vão até quarta-feira na sede do DETRAN situada na 906 Sul.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!