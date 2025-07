Detran faz ações educativas para prevenir acidentes no trânsito

O número de atropelamentos no Distrito Federal teve uma redução este ano, com 272 casos até julho, em comparação aos 310 do mesmo período do ano passado. Apesar da queda, o Detran segue promovendo campanhas educativas para prevenir tragédias no trânsito.



As principais causas dos atropelamentos incluem falta de atenção dos motoristas, alta velocidade, sinalização inadequada e pedestres que ainda se arriscam fora das faixas. A conscientização é essencial para a segurança de pedestres e motoristas.



