DF cria centro de operações para monitorar e combater a gripe aviária

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal estabeleceu um centro de operações para coordenar o enfrentamento da gripe aviária na região. A decisão foi tomada após a confirmação da doença em um pato e uma emu no Zoológico de Brasília .



O centro consolidará dados para monitorar pessoas que tiveram contato com as aves, além de prevenir novos casos. Apesar de a gripe aviária ser letal para aves, não há risco de transmissão para humanos por contato ou alimentação adequadamente preparada, já que o vírus H5N1 não resiste a altas temperaturas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!