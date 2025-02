DF Legal demole construções na Colônia Agrícola 26 de Setembro em meio a protestos

A operação da Secretaria do DF Legal prosseguiu com a demolição de seis construções irregulares na Colônia Agrícola 26 de Setembro, em Vicente Pires (DF). Moradores protestaram, interditando parte da pista na Estrutural, alegando falta de notificação, mesmo para casas habitadas. Pertences dos moradores foram deixados do lado de fora antes das demolições. O DF Legal esclarece que, conforme o código de obras e edificações, não é necessária notificação prévia para demolir obras em áreas públicas pertencentes ao governo do Distrito Federal. A Polícia Militar apoiou a operação, isolando áreas afetadas.