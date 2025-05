DF Legal fecha 13 pousadas irregulares e apreende mais de 250 itens na Asa Sul (DF)

A DF Legal realizou uma operação que resultou no fechamento de 13 pousadas irregulares e na apreensão de mais de 250 itens na Asa Sul (DF). Entre os meses de novembro e dezembro de 2024 e abril e maio de 2025, 17 casas foram inspecionadas para verificar o cumprimento de interdições aplicadas em setembro de 2024.



Apenas quatro casas não operavam mais como locais de hospedagem. Foram apreendidos 132 colchões, 91 camas, além de sofás e cadeiras. Autos de infração foram aplicados aos responsáveis pelas pousadas, com multas iniciais a partir de R$ 1.047, podendo aumentar conforme o tamanho e reincidência da infração. A DF Legal manterá o monitoramento das casas na região para assegurar que não voltem a funcionar irregularmente.



