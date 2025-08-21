DF: novos 'zebrinhas' são entregues com mais linhas e terreno é concedido para ampliação do STJ

O governador Ibaneis Rocha assinou a concessão de um terreno para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), destinado à construção de um novo bloco. A conclusão das obras está prevista para quatro anos.



Enquanto isso, a vice-governadora Celina Leão participou da inauguração de novas rotas dos zebrinhas no Guará (DF). Entre os novos veículos, destaca-se o primeiro zebrinha elétrico do Distrito Federal. Com a ampliação da frota, espera-se um aumento de 10% na capacidade de transporte, cobrindo áreas como Águas Claras, Arniqueira, Ceilândia e Taguatinga. As tarifas definidas são de R$ 2,70 para a linha circular e R$ 3,80 para o trajeto até o aeroporto.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!