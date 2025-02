DF propõe reajuste para igualar salários das forças de segurança aos federais

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, enviou ao governo federal um projeto que propõe o reajuste salarial das forças de segurança do DF. A iniciativa visa equiparar os salários do Corpo de Bombeiros Militar e das polícias civil e militar aos da Polícia Federal. Essa ação tem um impacto previsto de R$ 2,3 bilhões no orçamento.



"Foi uma proposta que tinha desde o início a minha orientação para a equipe econômica," disse Ibaneis. A proposta aguarda aprovação do presidente da República e do Congresso Nacional. O plano inclui uma primeira parcela em setembro e uma segunda em maio do próximo ano, com o objetivo de valorizar e promover a isonomia entre as corporações, respeitando suas características específicas.