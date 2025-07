DF registra aumento de 13% nas multas por estacionamento irregular em vagas para idosos

O número de multas aplicadas por estacionamento irregular em vagas reservadas a idosos cresceu 13% no Distrito Federal. De janeiro a junho deste ano, foram registradas 1.924 autuações, contra 1.702 no mesmo período de 2024.



Nesta terça-feira (15), um flagrante no Setor de Rádio e TV Sul, em Brasília, chamou atenção: um motorista utilizava uma credencial vencida para ocupar uma vaga destinada a idosos com um carro de luxo. O Detran foi acionado e o veículo acabou guinchado. A infração é considerada grave, com previsão de multa e pontos na carteira de habilitação.



