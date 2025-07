DF terá primeiro abrigo social para pessoas em situação de rua que aceita pets

Um novo hotel social, localizado na área central de Brasília , será inaugurado em breve oferecendo 200 vagas para pessoas em situação de rua e seus animais de estimação. Além de alimentação e banho quente, o local disponibilizará atendimento psicossocial. Este será o primeiro hotel do país com essa proposta. Não é necessário inscrição prévia e os interessados podem chegar entre 18h e 19h.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!