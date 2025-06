DF vai permitir negociação direta de dívidas com a Secretaria de Economia

O GDF (Governo do Distrito Federal) permitirá que devedores negociem dívidas diretamente com a Secretaria de Economia. O governador Ibaneis Rocha deve sancionar o projeto de lei nesta quinta-feira (5), às 10h, no Palácio do Buriti.



Aproximadamente 75% das dívidas são de empresários relacionadas ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Essas dívidas poderão ser parceladas em até 60 vezes, com descontos em multas e juros. Um decreto regulamentar detalhando o programa será publicado em seguida.



