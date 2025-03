Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo: saiba como começar a se movimentar

No Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo, 47% dos adultos brasileiros são considerados sedentários, segundo o IBGE. No Parque da Cidade, conversamos com Tito, de 80 anos, que compartilhou sua rotina de exercícios, incluindo o fastball. O IBGE também aponta que 84% dos adolescentes não se exercitam regularmente. A prática de atividades físicas pode combater doenças como hipertensão e diabetes, além de melhorar a Saúde mental por meio da liberação de neurotransmissores. É fundamental escolher uma atividade que traga prazer e incentivá-la regularmente.



