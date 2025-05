Disputa para presidência do Partido dos Trabalhadores no DF pode ficar acirrada A disputa pela liderança do PT no DF se intensifica com apoios estratégicos e uma dívida milionária em destaque

DF Record|Do R7 28/05/2025 - 08h50 (Atualizado em 28/05/2025 - 08h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share