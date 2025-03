Disputa pelo governo do DF fica polarizada e briga por vagas no Senado aumenta A corrida eleitoral no DF ganha força com Celina Leão liderando alianças e oito pré-candidaturas ao Senado

DF Record|Do R7 13/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 13/03/2025 - 20h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share