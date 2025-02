Distritais do DF correm contra o tempo para nomeação de aprovados em concurso da CLDF

Um grupo de distritais busca a aprovação de uma proposta junto à mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal para nomear 37 aprovados no último concurso. Para isso, a mudança na lei de diretrizes orçamentárias, aprovada no ano passado, é essencial. O prazo para essas nomeações expira em 13 de março, e atualmente existem apenas nove vagas disponíveis. O presidente da Câmara, Wellington Luiz, expressou ceticismo sobre a viabilidade da aprovação do projeto a tempo, destacando o desafio devido ao prazo apertado.