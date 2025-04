Distrito Federal bate recorde de vagas de emprego com 14.500 novos postos

Nos dois primeiros meses do ano, o Distrito Federal criou 14.500 novos postos de trabalho com carteira assinada, marcando um recorde. Somente em fevereiro, foram mais de 7 mil novas contratações. O setor de serviços liderou com 5.925 vagas, seguido pela indústria (395), comércio (309), construção (303) e agricultura (98). As oportunidades beneficiaram principalmente mulheres e jovens entre 18 e 24 anos. O total de empregos legalizados no DF agora supera um milhão.



