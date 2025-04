Distrito Federal recebe selo Betinho por combate à insegurança alimentar

O Distrito Federal foi agraciado com o selo Betinho, que reconhece esforços no combate à insegurança alimentar. O governador Ibaneis Rocha destacou a ampliação de refeições em restaurantes públicos e a criação do cartão Prato Cheio, beneficiando atualmente 100 mil famílias. "Autorizei incluir mais 30 mil famílias no programa e estender o prazo de atendimento para 18 meses", anunciou. Desde 2018, o gasto com assistência social cresceu substancialmente.



