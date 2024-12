Divisão Antiterrorismo avança em investigação sobre ataque ao STF e mensagens de ameaças

O trabalho da recém-lançada DPCev (Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento), da Polícia Civil do Distrito Federal, já tem mostrado resultados. Os agentes avançaram na investigação do ataque a bomba feito por um contra o prédio do STF (Supremo Tribunal Federal), no mês passado, e na inteligência, para prevenir outros atos como aquele. Quem traz os bastidores é o jornalista Vladimir Porfírio. Confira.