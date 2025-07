Dupla é presa por furtar placas de endereço na Asa Norte (DF)

Dois homens foram filmados removendo placas de endereço na quadra 709 da Asa Norte (DF) e acabaram presos pela polícia militar. Eles foram detidos em uma pizzaria próxima, logo após a denúncia. Um dos suspeitos afirmou que a placa foi encontrada na lixeira, mas as imagens comprovam o furto.



O comandante da PM na região informou que peças metálicas, como placas, são frequentemente furtadas para serem trocadas por drogas. Em outra operação, um menor foi apreendido na L3 Norte com drogas. A polícia tem contado com a ajuda da comunidade para monitorar atividades suspeitas na Asa Norte.



