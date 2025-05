Economia e geração de energia limpa: escola pública do DF recebe usina de energia solar

O Centro de Ensino Fundamental 801, no Recanto das Emas, Distrito Federal, inaugurou uma usina fotovoltaica com 104 módulos que geram 8 mil kWh de energia. Os alunos participaram do processo de instalação, recebendo aulas sobre energia limpa e sustentabilidade. Com a nova usina, a região agora possui três instalações solares que economizam cerca de R$ 100 mil por ano nas escolas locais.



Um projeto na Câmara Legislativa visa permitir que esses recursos economizados sejam reinvestidos nas instituições educacionais. "A nossa escola ter placa solar é muito bom", comentou uma das estudantes envolvidos no projeto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!