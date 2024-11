Educação, cidadania, cuidado com o próximo são alguns dos aprendizados dos 'brigadinos'

O Projeto Bombeiro Mirim, desenvolvido em diversos grupamentos do Corpo de Bombeiros, é uma ação que vai muito além de aulas teóricas e atividades práticas. Ele oferece oportunidades de inclusão social e cidadania, ajudando a formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com a comunidade. A repórter Viviana Lira foi até Ceilândia para conferir como funciona esse projeto que já impactou a vida de milhares de jovens no Distrito Federal.