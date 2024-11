Eleição da OAB-DF: candidatos criticam proposta de anuidade gratuita para novos advogados

A eleição para a presidência da OAB-DF (Ordem dos Advogados do Distrito Federal) acontece no próximo domingo (17). As votações ocorrerão das 10h às 18h, pela internet. Cinco advogados com longa atuação jurídica no DF participam da disputa, e o novo presidente terá um mandato de três anos.



O jornalista político Vladimir Porfírio explica que a corrida está acirrada desde os últimos debates, que foram marcados por trocas de farpas e insinuações. O confronto esquentou depois que a chapa do advogado Cleber Lopes propôs a liberação da anuidade obrigatória da OAB para os advogados iniciantes. Porfírio comenta os bastidores. Confira.