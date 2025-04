Em semana de feriado, CLDF discute metrô, áreas verdes e projetos culturais

A Câmara Legislativa do Distrito Federal terá uma pauta reduzida devido ao feriado de 1º de maio e ponto facultativo na sexta-feira (2). No entanto, alguns projetos importantes devem vir à pauta.



Nesta segunda-feira (28), o governador Ibaneis Rocha se reuniu com o secretário Zeno Gonçalves para discutir problemas enfrentados no metrô. Outros temas incluem a criação do Instituto de Pesos e Medidas e discussões sobre áreas verdes.



A Comissão de Educação abordará maior participação dos professores em projetos culturais, e haverá uma reunião para homenagear o aniversário de 65 anos de Brasília .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!