Em Zurique, Ibaneis reforça compromisso com transição energética e uso de energia limpa

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participou de um evento com líderes de diversos setores econômicos na Europa e discutiu o cenário atual de mudanças climáticas no planeta e a possibilidade de transição energética. O encontro do grupo LIDE aconteceu em Zurique, que é um centro bancário e financeiro internacional da Suíça. No evento, um dos assuntos debatidos foi a descarbonização das cidades e, segundo Ibaneis, o Distrito Federal é uma das unidades da federação que mais desenvolve políticas sobre o assunto. “Nós vamos continuar com essa pegada”, declara.