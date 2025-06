Embaixada de Portugal celebra 200 anos de relações diplomáticas com o Brasil

Nesta terça-feira (10), a Embaixada de Portugal no Brasil promove a celebração do Dia de Portugal em seu jardim, em Brasília, marcando os 200 anos de laços diplomáticos entre os dois países. Cerca de 1.000 convidados prestigiam o evento, que inclui degustação de vinhos e pratos típicos portugueses.



O embaixador de Portugal fará um discurso ressaltando a relevância histórica dessa data, enquanto a renomada fadista contemporânea Cuca Roseta encanta o público com uma apresentação especial. Autoridades brasileiras também participam, reforçando a importância da parceria entre as nações.



