Encontro de lideranças do PSD em Brasília define prioridades para o próximo ano

Integrantes do PSD (Partido Social Democrático) se reuniram em um jantar em Brasília nesta quinta-feira (28) para definir as prioridades para o próximo ano. No encontro, as lideranças do partido comemoraram o bom desempenho da legenda nas eleições municipais de 2024, já que conquistaram 900 prefeituras.



Além de convidados, o jantar teve a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, do líder do partido na Câmara dos Deputados, Antônio Brito, e do presidente regional da sigla no Distrito Federal, Paulo Octávio.