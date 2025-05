Encontro do grupo LIDE em Brasília debate futuro do setor produtivo

O grupo LIDE realizou um almoço em Brasília reunindo líderes empresariais e políticos, com a participação de mais de 200 representantes do setor produtivo. O senador Ciro Nogueira, palestrante convidado, destacou a importância do empresariado brasileiro na construção de um projeto de país mais forte.



O governador Ibaneis Rocha ressaltou a importância do encontro para as eleições de 2026. A RECORD Brasília, representada pelo diretor-geral, Luciano Ribeiro e pelo diretor-comercial, Douglas Lopes, marcou presença como ponte entre comércio e política, mostrando o carinho do setor produtivo pela emissora.



