Energia Solidária: projeto leva energia solar a famílias de baixa renda no DF

O projeto Energia Solidária busca melhorar a vida de milhares de famílias no Distrito Federal por meio do uso da energia solar. A proposta é melhorar e reduzir os custos, além de gerar novas oportunidades de emprego e qualificação profissional.



No Sol Nascente, a dona de casa Sidnéia Costa espera reduzir sua conta de R$ 150 para R$ 30, aliviando o orçamento doméstico. Aproximadamente mil famílias receberão kits fotovoltaicos, enquanto 1.350 jovens serão treinados para instalação, abrindo novas oportunidades de trabalho. O projeto é da Associação Avante.



