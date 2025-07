Enfermeira é afastada após gravar vídeos durante o expediente em posto de Valparaíso (GO)

Uma enfermeira do posto de saúde do Jardim Oriente, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, foi afastada das funções após gravar e publicar vídeos nas redes sociais durante o horário de trabalho. As imagens foram feitas na última quinta-feira (17) e mostram a profissional deitada em uma maca, rindo e fazendo piadas relacionadas a diagnósticos médicos, enquanto pacientes aguardavam atendimento.



Os vídeos viralizaram nas redes sociais, gerando forte repercussão e críticas. Após a divulgação, a Secretaria de Saúde de Goiás decidiu pelo afastamento imediato da profissional e instaurou um processo administrativo disciplinar, que pode resultar em demissão.



Em nota, a enfermeira afirmou que suas falas foram mal interpretadas, pediu desculpas pelo conteúdo publicado e reafirmou seu compromisso com a ética profissional e o cuidado responsável com os pacientes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!