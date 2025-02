Entenda como o aumento do salário mínimo afeta suas contribuições ao INSS

O governo federal anunciou um aumento de 7,5% no salário mínimo para 2025, baseado na inflação passada. Este ajuste afeta as contribuições ao INSS (Instituo Nacional do Seguro Social). Trabalhadores que ganham o salário mínimo pagam 7,5% de contribuição, enquanto aqueles com salários superiores a R$ 4 mil pagam 14%. Já autônomos podem pagar até 20% do valor. Especialistas alertam que o número de contribuintes está diminuindo devido ao envelhecimento populacional e recomendam o planejamento previdenciário para garantir uma renda adequada na aposentadoria. É crucial verificar se a empresa está efetuando corretamente o repasse ao INSS para assegurar futuros benefícios.